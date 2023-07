Oposição acusa Governo de querer acabar com ordens. Executivo responde com remuneração dos estágios

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes © Filipe Amorim/Lusa

Por Francisco Nascimento com Rui Oliveira Costa 19 Julho, 2023 • 17:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A oposição voltou a acusar o Governo de querer acabar com as ordens profissionais, enquanto o Executivo afirma que a reforma está prevista desde os tempos da troika e quer o fim dos estágios não remunerados.

O deputado social-democrata Nuno Carvalho, no debate na Assembleia da República, refere que a reestruturação vai ter custos.

"Esta reforma vai ter custos para as ordens profissionais e esta generalização que os senhores fazem dos atos das ordens profissionais é tratar os serviços das ordens profissionais, como alguém que vai ao supermercado e escolhe um produto de marca e outro de marca branca", disse.

E, por isso, lança a acusação: "Esta postura que os senhores estão a ter, que não tem nada a ver com o diálogo, mas sim com algo que única e simplesmente sufoca as ordens profissionais, faz-nos questionar: o Governo quer acabar com as ordens profissionais? Quer? Aparentemente, sim."

Ouça as palavras de Nuno Carvalho e Ana Catarina Mendes 00:00 00:00

Pelo lado do Governo, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirma que o fim dos estágios não remunerados é uma questão de "justiça".

"Parece-nos absolutamente evidente, senhor deputado, por uma questão de justiça, que os estágios devam ser remunerados, absolutamente essencial que quem trabalha deva ter o seu estágio remunerado. A nós parece-nos absolutamente essencial que haja uma maior abertura das próprias ordens profissionais àquilo que são as transformações da sociedade, as transformações da economia e os novos desafios", argumenta a ministra.

O PSD apresentou ainda um projeto de resolução, onde recomenda ao Governo "a criação de um programa de apoio à disponibilização de estágios profissionais para acesso a profissões autorreguladas", para que a atribuição dos estágios, que passam a ser remunerados, não sejam integralmente disponibilizados pelas ordens profissionais.

O diploma do Governo para a reforma das ordens profissionais vai ser votado ao final da tarde, na sessão plenária e tem aprovação garantida, com os votos da maioria absoluta socialista.