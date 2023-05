Oposição pede demissão de Galamba, Costa na comissão de inquérito e outros destaques TSF

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro © Lusa

Um dia depois de João Galamba ter estado sete horas a depor na comissão de inquérito à TAP, a oposição entende que o ministro das Infraestruturas não tem condições para continuar no cargo.

Em conferência de imprensa, o presidente social-democrata, Luís Montenegro, revelou ainda que falou com António Costa e que surgiu ao primeiro-ministro que afaste a chefe das secretas.

André Ventura, líder do Chega, esteve no Parlamento onde também defendeu a demissão de João Galamba e anunciou que quer ouvir o ministro da Administração Interna na comissão de inquérito.

Na mesma linha, o presidente da Iniciativa Liberal também quer ouvir as explicações do primeiro-ministro na CPI sobre a intervenção do sistema de informações de segurança no ministério das Infraestruturas.

Também o Bloco de Esquerda e o PCP pediram contas ao Governo e ao primeiro-ministro, atacando João Galamba.

Sexta-feira é dia de "Em Alta Voz". Em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, o vice-presidente social-democrata fala em "podridão governativa" e garante que o partido está pronto para ser alternativa.