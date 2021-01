Oposição tomba, Presidente perde, Governo desliza. Só Costa aguenta

António Costa © Stephanie Lecocq/AFP

É um mergulho de 22pp. Em apenas um mês, o desempenho da oposição cai para os 25% de opiniões positivas, contra os 40% de avaliações negativas, invertendo uma tendência de recuperação que vinha desde setembro. Outros 26% avaliam o desempenho da oposição com um encolher de ombros: "nem bem, nem mal".

Esmiuçando: 46% dos eleitores que dizem votar no PSD consideram que a oposição tem estado "mal". Aliás, todos os partidos da direita alinham nesta nota negativa, a que se juntam 43% daqueles que dizem votar no Bloco de Esquerda.

Rui Rio mantém-se como o nome mais apontado como "principal figura da oposição" (34%), André Ventura é segundo, subindo 9pp para os 29%. Em terceiro, surge Catarina Martins com 14% e mais abaixo, nesta tabela da oposição, surge Jerónimo de Sousa com 4%. Cerca de 20% dos inquiridos não sabem ou não respondem a esta questão.

Analisando os segmentos, constata-se que, entre os inquiridos mais jovens, Rio e Ventura registam valores próximos.

Entre os eleitores do PSD, mais de metade (55%) elegem Rui Rio como principal figura da oposição, mas outros 23% (entre quem diz votar no PSD) escolhem André Ventura. E, junto dos votantes no CDS, Rio é ultrapassado, neste campeonato pela liderança da oposição, por Ventura.

Governo baixa mas Costa mantém avaliação positiva

Com melhor avaliação do que o Governo, o primeiro-ministro regista 55% de opiniões positivas. 46% avaliam "bem" o desempenho de António Costa, 9% até sobem para "muito bem", contra os 27% que lhe dão nota negativa, entre o mal (18%) e o muito mal (9%).

Esta avaliação positiva registada pelo primeiro-ministro é transversal aos votantes nos vários partidos, travando apenas junto dos eleitores que dizem votar no Chega e na Iniciativa Liberal.

Já o Governo, desce em relação ao mês passado, regista 47% de opiniões positivas (41% "bem" e 6% "muito bem"), mas 31% criticam. Desses, 20% consideram, que teve um mau desempenho e 11% classificam como "muito mau".

Marcelo o mais positivo mas em recuo

Agora já recandidato, o Presidente da República cai 12pp na avaliação positiva, para os 62% e aumenta para os 22% de notas negativas, regressando aos valores que tinha vindo a registar nesta sondagem.

Entre aqueles que aprovam o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa continua o eleitorado do Partido Socialista (84%) mais do que junto do PSD (70%) e até junto dos votantes do PCP e do BE, o Presidente regista aprovação. Só junto do Chega e da Iniciativa Liberal, Marcelo regista valores maioritariamente negativos.

Em geral, os inquiridos continuam a depositar mais confiança no Presidente da República (50%) do que no primeiro-ministro (16%), 25% repartem pelos dois.

A grande maioria dos inquiridos (71%) defendem que o Presidente devia ser mais exigente com o Governo, contra 23% que consideram que não é preciso. O eleitorado do PS surge divido nesta questão.