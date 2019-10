Ora um fato, ora outro. Costa já tem negociações sobre salários na mira

Por Inês André Figueiredo e Miguel Midões 03 Outubro, 2019 • 13:36 Partilhar este artigo Facebook

António Costa passou a manhã desta quinta-feira em duas das fábricas da empresa CBI Indústria de Vestuário, em Mangualde, e falou da necessidade de aumentar o salário mínimo nacional sem esquecer que as condições de produtividade das empresas.

Não avança um número, diz que é preciso sentar à mesa para negociar após as eleições legislativas, mas promete um "esforço coletivo" para que a "economia continue a crescer" e possa "pagar melhores salários".

Entre casacos e fatos produzidos para grandes empresas e maioritariamente para exportar, Costa falou com as costureiras, espalhou sorrisos e disse até que numa próxima encarnação gostaria de trabalhar numa fábrica. Enquanto a próxima encarnação não chega, o candidato do PS olha para o futuro na pele do próximo primeiro-ministro.

Depois das eleições, o secretário-geral do PS pretende "ouvir a concertação social para fixar metas em matéria de crescimento do salário mínimo" e para que haja "uma manutenção e a melhoria de condições de produtividade e competitividade das empresas".

Porém, o líder socialista considera que é preciso fazer mais do que aumentar o salário mínimo nacional. "Não temos só um problema com o salário mínimo, temos um problema geral dos rendimentos das famílias portuguesas e temos de contribuir positivamente para a melhoria dos rendimentos", enalteceu, frisando que "a base mínima é ouvir o que cada setor tem a dizer".

Na visita ao caderno de objetivos cumpridos pelo Governo, Costa recorda ainda as "transformações não monetárias" conseguidas nos próximos quatro anos, desde os manuais gratuitos aos passes sociais.