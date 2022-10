Orçamento aprovado, Isaltino Morais acusado e outros destaques TSF

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais © Miguel A. Lopes/Lusa

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, está a ser acusado de prevaricação de titular de cargo político num novo processo. De acordo com a SIC Notícias, que cita a acusação do Ministério Público, o autarca terá beneficiado uma empresa de construção civil em várias Parcerias Público-Privadas, levando a que a câmara de Oeiras tenha sido lesada em milhões de euros.

Em Montalegre, o presidente da Câmara, Orlando Alves, o vice-presidente e o chefe da divisão de obras públicas foram detidos esta quinta-feira, como avançou a RTP. São suspeitos de viciar concursos para obras públicas com o objetivo de favorecer familiares e amigos.

No Parlamento, esta quinta-feira foi dia de votação do Orçamento de Estado para 2023, que foi aprovada, na generalidade, com os votos a favor do PS, e as abstenções do PAN e do Livre. Já os bloquistas, comunistas e a direita levantaram-se no momento dos "votos contra". Marcelo acredita que a execução do documento será mais difícil do que a de orçamentos anteriores tendo em conta a imprevisibilidade da conjuntura. O hemiciclo também aprovou, com votos contra do BE e PCP, um voto de pesar apresentado pelo presidente do parlamento pela morte de Adriano Moreira.

Da política para a economia, a EDP reportou um lucro de 518 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma subida de 1% face ao mesmo período de 2021, suportado pelo desempenho das renováveis na Europa e das redes no Brasil.

A Polícia Judiciária deteve, esta quinta-feira o padre de Foz Côa ​​​​​por estar fortemente indiciado pela prática dos crimes de tráfico de pessoas e abuso sexual de um homem de 44 anos de idade incapaz de resistência.

Os mais recentes números da Covid-19 em Portugal demonstram que o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 subiu para 0,98 a nível nacional. Esta subida surge após a redução acentuada da taxa de incidência de contágios e do índice de transmissão do vírus.

O Banco Central Europeu anunciou esta quinta-feira uma nova subida de 75 pontos base nas suas taxas de juro para travar a inflação recorde na zona euro. Christine Lagarde declarou que as perspetivas de crescimento a curto prazo na zona euro estão em baixa e as de inflação em alta.

A discursar no fórum de discussão Valdai, realizado em Moscovo, Vladimir Putin, alertou que a próxima década será "a mais perigosa e imprevisível" desde a II Guerra Mundial. O chefe de estado russo garantiu que o país está a defender o seu "direito a existir", perante o Ocidente, que quer, na sua opinião, "destruí-la" e acusou os países a oeste da Rússia de "fazer jogo sujo e perigoso".

Em mais um ataque de ativistas, pelo menos três pessoas foram esta quinta-feira detidas por terem tentado vandalizar o quadro "Rapariga com Brinco de Pérola" (1665), do pintor neerlandês Johannes Vermeer, no Museu Mauritshuis, em Haia.