Orçamento discutido a 19 de junho, Estado da Nação a 22 de julho

Junho e julho prometem aquecer com os debates agendados na Assembleia da República. A temperatura começa a subir já no dia 19 de junho com a discussão na generalidade da proposta de Orçamento Suplementar. A data para a votação final global está dependente dos trabalhos na especialidade.

O documento deverá dar entrada no Parlamento no dia 9 de junho, depois da aprovação em Conselho de Ministros. Fonte do governo indica à TSF que, caso sejam necessárias alterações que impossibilitem a entrega do documento no dia 9, a Assembleia da República recebe a proposta no dia 12 de junho.

Na reunião que marcou os trabalhos até ao final da sessão legislativa, ficou também decidido que o debate do Estado da Nação - o primeiro da legislatura - vai acontecer no dia 22 de julho.

Temas quentes a 26 de junho

Até ao final da sessão legislativa, ainda vão haver dois debates quinzenais com o primeiro-ministro e que, por si, já despertam o interesse, mas há um outro dia para marcar na agenda: 26 de junho.

Depois da reunião, apenas Bloco de Esquerda e PAN prestaram declarações aos jornalistas para informar sobre os seus agendamentos com o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, a deixar um aviso ao governo relacionado com o dossiê TAP.

"O governo tem até esta data, dia 26 de junho, para resolver um problema que está em cima da mesa. Se não o fizer, o Bloco de Esquerda trará ao debate na Assembleia da República o modelo de nacionalização da TAP e também uma definição do seu plano estratégico para a frente, respondendo quer aos anseios regionais, quer às formas de gestão da TAP", sublinha Pedro Filipe Soares.

Nesse mesmo dia, tenta-se um travão à eventual ida de Centeno para a cadeira de governador do regulador da banca. "Vamos debater não apenas a proposta do PAN, mas também do CDS, relativamente aos critérios da nomeação do Banco de Portugal que, no caso do PAN, vimos propor que haja um período de nojo entre o exercício dos cargos políticos e a nomeação para o Banco de Portugal para evitar que haja um conflito de interesses", nota a parlamentar do PAN.

São esperadas grandes discussões no hemiciclo da Assembleia da República que já a partir da próxima semana vai passar a receber três debates plenários, exceção feita para a chamada "semana dos feriados" em que apenas acontecerão dois plenários.