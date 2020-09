Orçamento do Estado 2021 debatido na generalidade a 27 e 28 de outubro

© Gerardo Santos / Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 23 Setembro, 2020 • 13:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Se tudo correr como previsto, no dia 27 de novembro estará aprovado o Orçamento do Estado para 2021. Antes dessa data, toda a maratona de votações e de discussões a propósito das contas e das prioridades para o próximo ano.

O calendário foi acertado em Conferência de Líderes e partiu da data de entrega do documento na Assembleia da República por parte do governo: 12 de outubro.

Seguem as audições aos ministros das Finanças (no dia 23 de outubro) e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (no dia 26 de outubro).

O debate na generalidade e respetiva votação acontecem a 27 e 28 de outubro.

Os trabalhos na especialidade e as audições iniciam-se imediatamente a seguir, no dia 29, e terminam a 12 de novembro novamente com a audição de João Leão, o titular da pasta das Finanças.

Os partidos têm até ao dia 13 de novembro para dar entrada a propostas de alteração.

A apreciação, maratona de votações e a votação final global acontece na semana que começa a 23 de novembro.