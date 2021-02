Os resultados do confinamento. Veja na íntegra a apresentação de Costa após Conselho de Ministros

O primeiro-ministro, António Costa © António Cotrim/Lusa

António Costa apresentou, esta sexta-feira, os dados de evolução da pandemia e os resultados do atual confinamento em conferência de imprensa, no Palácio Nacional da Ajuda, depois da reunião do Conselho de Ministros sobre o novo período de estado de emergência em Portugal, que se iniciará na terça-feira e se estenderá até 16 de março.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2 508 786 mortos no mundo, resultantes de mais de 112,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16 243 pessoas dos 802 773 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

