"Ouçam-nos bem: saúde e emprego, salário e pensão, é assim que vai ser"

Catarina Martins intervém no discurso no encerramento da XII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda

Catarina Martins ainda sonha com uma maioria de esquerda e não tem dúvidas de que é esse o caminho governativo para Portugal, visto estar a direita capaz de se deixar "tingir" pela extrema-direita. Na última intervenção na XII Convenção Nacional, a coordenadora do Bloco acusou a direita de querer aniquilar a força do Bloco de Esquerda.

Para a líder do Bloco, desde que o partido se tornou na terceira maior força política do país, e que afastou "o PSD e o CDS do Governo, e não foi ontem", a direita tem mantido um objetivo em mente: "criar uma fronda que lhe permita voltar ao poder, e isso exige nada menos do que aniquilar a força popular da esquerda".

A coordenadora do Bloco lamenta que Rui Rio tenha mudado de estratégia, passando de só querer "impedir que o Bloco determinasse as políticas do Governo de Costa", para "não hesitar caminhar para uma aliança com a extrema-direita, que aliás é um braço laranja que se destacou, mas cujo futuro só depende de influenciar o seu antigo partido".

"Já há gente do PSD a gritar que quer exterminar o Bloco. A força da esquerda gera do outro lado adversários raivosos, o nosso povo já conhece bem este filme." Mas a resposta do Bloco passa pela "força da liberdade e da democracia", garante. Por isso, "o Bloco é e será a barreira contra a direita e a extrema-direita".

Ao recurso ao "pântano", a bloquista responde com "transparência". Catarina Martins não poupou nas críticas à nova configuração de direita, que "mede o seu sucesso pelo número de desempregados a quem tiram do RSI. A esquerda "mede-se pelo número de pessoas que saem da pobreza", contrasta a coordenadora agora reconduzida.

"Eles medem-se pelo ódio, nós medimo-nos pelo respeito. Eles escolhem o pântano, nós usamos a transparência." E é nesse sentido que a única solução governativa possível para Portugal é desenhada: Catarina Martins não tem dúvidas de que, com o novo caminho trilhado, "Rui Rio quer levar a extrema-direita para o Governo e, por isso, perdeu capacidade de disputar o centro ao PS".

"O PSD é um fantasma que só vibra quando alguém grita "morte ao socialismo"", atira. Por isso, a tónica está agora na esquerda, é ela que tem a responsabilidade, de acordo com Catarina Martins, de fornecer soluções para o país. A coordenadora do Bloco sustenta que a esquerda deve lutar "pela maioria", nunca se desviando "da obrigação de ser a voz e a força do povo que vai para o trabalho apertado nos comboios, que não sabe se a filha que concluiu o curso consegue sair da empresa de trabalho temporário, que se entristece com o interior que se despovoa, que vê as doenças e o clima a correrem contra nós, que sobrevive com uma pensão contada ao cêntimo".

Mas foi também taxativa nos avisos em relação a não arredar pé das exigências anteriormente conhecidas para o Orçamento do Estado: "Saúde e emprego, salário e pensão, é assim que vai ser."

A líder do Bloco garante que o terceiro partido mais votado nas legislativas "é a força contra o pântano da desigualdade e do empobrecimento, contra o atraso e a arrogância dos poderosos".

"Não transigimos, não recuamos, não cedemos na defesa do respeito e da liberdade, não voltamos atrás na luta pelo emprego e pela saúde, pelo salário e pela pensão. Ouçam-nos bem: saúde e emprego, salário e pensão, é assim que vai ser." E a avaliar pelas palavras da bloquista, "vai ser assim ou Portugal falha".