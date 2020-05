"País precisa que articulação harmoniosa entre Presidente e Governo continue"

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros © Mário Cruz/Lusa

Augusto Santos Silva defende que, na polémica gerada no PS a propósito das eleições presidenciais, "tanto têm direito a falar aqueles que apoiam uma eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, como os que estão contra e apoiam outros" candidatos. Do ponto de vista pessoal, Santos Silva aponta, em entrevista ao Podcast do PS "Política com palavra", três critérios para assumir uma decisão, a começar "pelo que aconteceu até agora" e garante que o país ganhou com a boa relação entre o Presidente da República e o chefe de Governo.

"Eu já disse que as personalidades do atual presidente da República e do atual primeiro-ministro se combinam harmoniosamente e que a coordenação institucional entre ambos correu otimamente bem", refere, considerando que "o país nos próximos tempos precisa que essa articulação harmoniosa entre o presidente da República e o governo continue". Uma ideia que, no entender do socialista, se refere a outra das condições a avaliar na hora de o PS decidir quem apoiar nas próximas presidenciais. Até porque, lembra Augusto Santos Silva, os segundos mandatos costumam ser diferentes dos primeiros.

"É preciso que esta articulação harmoniosa que se verificou no primeiro mandato, tenha condições - haja expectativas sólidas - para que se prolongue no segundo", sustenta o ministro dos Negócios Estrangeiros, que lembra ainda que "vai haver vários candidatos às presidenciais" e "é muito importante que o vasto espaço democrático que compreende pessoas que se situam politicamente mais do lado de centro direita e mais do lado do centro esquerda se revejam numa candidatura suficientemente forte e abrangente para que este bloco consiga travar as dinâmicas populistas, que também vão acontecer nas próximas eleições". Um papel de travão que, admite Santos Silva, Marcelo Rebelo de Sousa tem conseguido desempenhar.

O socialista remete, no entanto, a discussão sobre as presidenciais para a altura em que os diferentes candidatos se apresentarem. "A seu tempo o partido socialista decidirá e a seu tempo eu direi qual é a minha opinião em relação ao segundo e terceiro critérios", conclui.