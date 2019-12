"Palavra deste Governo vale muito pouco." PSD acusa ministra de estar "em fuga"

© Mário Cruz/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 11 Dezembro, 2019 • 15:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No dia em que foi revelada a " boa surpresa " anunciada pelo primeiro-ministro para a saúde, o PSD não poupa nas críticas à governante com a pasta. Desta vez, porque a ministra da Saúde não vai comparecer na Comissão de Saúde desta quarta-feira como estava previsto.

O deputado Ricardo Batista Leite diz mesmo que a "ministra está em fuga". "A senhora ministra, no dia 11, não esteve disponível para vir ao parlamento mas esteve disponível para uma conferência de imprensa e no dia de amanhã, que deveria vir aqui perante a maior crise de sempre do SNS, perante a situação de caos que se vive no serviço público de saúde, a senhora ministra está em fuga, foge das suas responsabilidades, não vem prestar declarações perante o país e perante os deputados, remetendo para depois do Orçamento a discussão daquilo que são as responsabilidades da ministra da Saúde e do executivo na resolução destes problemas que carecem de resposta cabal", acusa o social-democrata.

Adiantando que a justificação dada no parlamento "foi a de que está em sessões contínuas do Conselho de Ministros", Ricardo Batista Leita apela ao primeiro-ministro para que "liberte a ministra durante três ou quatro horas" na noite de amanhã. "Os deputados estarão na Assembleia da República dispostos para reunir com a ministra", garante o parlamentar.

Palavras que pouco valem

Sobre o reforço de 800 milhões de euros prometido pela Ministra da Saúde, o PSD não faz qualquer juízo. A tática é a de esperar para ver inscrito no Orçamento do Estado.

Ricardo Batista Leite lembra que "ao longo dos últimos quatro anos ouvimos que no final de 2019 todos os portugueses teriam um médico de família, chegamos ao final deste ano com quase 700 mil portugueses sem médico de família".

Por isso mesmo, o deputado do PSD sublinha que a "palavra deste governo vale muito pouco" e que o partido vai aguardar pelo documento oficial para tomar posição.

Sem prejuízo, na TSF, o vice-presidente do PSD David Justino saudou pouco antes das declarações de Batista Leite a iniciativa do Governo de criar um Plano de Melhoria da Resposta do SNS. Ainda assim, manifestou preocupação com os passos que serão dados para uma "reforma da gestão".