PAN não exclui viabilizar Orçamento do Estado. "O caminho e a porta estão abertos"

"Estamos disponíveis para dialogar e para negociar", diz Inês Sousa Real

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 20 Outubro, 2020 • 16:56

"O caminho e a porta estão abertos." A líder da bancada parlamentar do PAN já fala na discussão na especialidade do OE2021, o que implica que o documento tenha de ser aprovado na generalidade a 28 de outubro.

Inês Sousa Real assinala como positivos os encontros com o Executivo. "Ainda vamos ter mais reuniões, vamos continuar na mesa das negociações, mas pelo menos este primeiro passo hoje foi dado no sentido de existir uma maior capacidade de compromisso por parte do Governo em relação a que este Orçamento não tenha única e exclusivamente a marca Partido Socialista."

A deputada do Pessoas-Animais-Natureza admite já a possibilidade de o documento contemplar iniciativas do partido na especialidade. "Vamos levar à nossa comissão política nacional aquela que foi a abertura hoje demonstrada para, de uma forma mais firme e mais comprometida, acolher medidas do PAN na especialidade. No entanto, ainda é uma primeira conversa no seguimento daquilo que foi o Orçamento na sua generalidade."

"Estamos disponíveis para dialogar e para negociar, mas evidentemente o debate interno também terá de ser feito", sublinhou a líder parlamentar.