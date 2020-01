PAN apresenta propostas de alteração ao OE2020 e garante que está "tudo em aberto"

PAN pretende chegar à apresentação de 150 medidas © João Relvas/Lusa

O PAN entregou 40 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020, mas promete que durante as próximas semanas pode chegar às 150. Inês de Sousa Real acredita que o Governo está aberto ao diálogo, contudo garante que está "tudo em aberto" em relação à votação final global, até porque o Executivo tem de ser "mais ambicioso".

A líder parlamentar do PAN reforça que a licença de dez dias para as vítimas de violência doméstica merecer "abertura por parte do Governo", bem como a questão dos Vistos Gold, onde já se ouviu "o primeiro-ministro, António Costa, referir a intenção de se revisitar o regime".

"Queremos mudanças em áreas social, na justiça,sobretudo ao nível do combate à corrupção, proteção ambiental e proteção animal", acrescentou, frisando que nesta área é "essencial aumentar para cinco milhões de euros a verba destinada aos centros de recolha oficiais".

O reforço dos especialistas no SNS, como é o caso dos nutricionistas, também merece a atenção do PAN, bem como o objetivo de "reverter alguma fiscalidade perversa, designadamente quando se incentivam atividades poluidoras".