PAN critica ausência de António Costa na Cimeira do Clima em Glasgow

"Essa ausência denota uma falta de priorização desta matéria" © José Sena Goulão/Lusa

Os líderes mundiais já estão na Escócia, para a Cimeira do Clima, mas António Costa, primeiro-ministro português, não é um deles. O chefe do Governo cancelou a participação na cimeira devido à crise política provocada pelo chumbo do Orçamento do Estado. É uma decisão que Inês Sousa Real, líder do PAN, contesta.

"Essa ausência denota uma falta de priorização desta matéria. É certo que nós vivemos um momento muito complexo. Com a crise política que está instalada no país, é natural que esteja, de alguma forma, condicionada a participação ou não, mas não seria certamente por estar presente, nem que fosse num momento da COP26, o nosso primeiro-ministro..."

Inês Sousa Real considera que "seria fundamental essa presença para que haja um real compromisso, de todos os governantes de todos os países, de combate à crise climática".

Sem António Costa, porém, será o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, a representar Portugal na Cimeira do Clima em Glasgow, na Escócia.

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, e Boris Johnson, o anfitrião e primeiro-ministro do Reino Unido, estão a receber os líderes mundiais que vão participar. De fora, ficam os presidentes de alguns dos maiores poluidores, como a China e Rússia. Xi Jinping e Vladimir Putin não vão estar presentes.

À tarde, a cimeira ouvirá o Presidente norte-americano. Joe Biden prepara-se para prometer que os Estados Unidos da América estão de volta à liderança global do combate às alterações climáticas. Na sua intervenção, o chefe de Estado norte-americano deverá garantir que o objetivo da participação dos EUA na cimeira é aumentar, de forma muito significativa, a ambição global na luta contra as alterações climáticas, e garantir que as metas são mesmo cumpridas.