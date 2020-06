PAN defende comprovativo de teste negativo para quem chega a Portugal de avião

© Leonardo Negrão/Global Imagens

O PAN defendeu esta quarta-feira que deve ser exigido um comprovativo de teste negativo de diagnóstico da Covid-19 a quem chega a Portugal de avião, considerando que a medição da temperatura corporal é uma medida insuficiente.

Esta posição foi assumida durante o debate quinzenal no parlamento pelo porta-voz do PAN, André Silva, que perguntou ao primeiro-ministro se "está ou não disponível para aumentar os controlos sanitários dos passageiros" que chegam por meio aéreo "e assim, mais uma vez, fazer de Portugal a referência internacional na contenção da doença", sem obter uma resposta direta de António Costa.

"Para o PAN, o mais eficaz neste momento é prevenir à entrada e garantir que não há fugas na malha da contenção. E, para, isso não precisamos de ir tão longe quanto Espanha, os Açores ou a Madeira, bastará que, para além da medição de temperatura, se assegure que à chegada os passageiros apresentem uma declaração de saúde comprovativa de teste negativo da Covid-19 realizado 48 horas antes do embarque", afirmou André Silva.

Sem abordar diretamente a questão do controlo sanitário de quem chega ao país de avião, o primeiro-ministro defendeu que "Portugal adotou todas as medidas para ser um destino seguro e limpo".

António Costa enunciou depois as "medidas de higienização que têm sido aplicadas nos vários aeroportos do país, designadamente em matéria de limpeza e desinfeção, com equipas em permanência" e o recurso a "tecnologia ultravioleta".

O primeiro-ministro salientou que foram feitas "melhorias no sistema de renovação do ar" e destacou também "a ordenação das filas de espera, os separadores de vidro ou em acrílico em balcões, os higienizadores em contentores ao pedal, as câmaras de temperatura, as salas de isolamento para separação em casos suspeitos".

"Posso-lhe, aliás, deixar o comunicado emitido sobre a Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo sobre os terminais portuários e aeroportuários da região de Lisboa que atestam as suas condições de perfeita segurança e funcionamento", acrescentou.

Dirigindo-se ao primeiro-ministro, André Silva retorquiu: "Não respondeu no que diz respeita à prevenção à entrada no nosso país através de meio aéreo".