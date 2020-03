PAN defende injeção direta de capital nas empresas

O deputado do PAN, André Silva © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O PAN defende uma injeção direta de capital nas empresas para combater a atual crise provocada pelo surto de Covid-19.

Num comentário às medidas anunciadas esta noite pelo primeiro-ministro, o porta-voz do PAN, André Silva, enaltece o acautelar da prorrogação automática de prestações sociais e a suspensão do prazo de caducidade dos contratos de arrendamento, mas não vê com tão bons olhos as linhas de crédito empresariais

"Esta crise não se vai resolver com um incentivo ao consumo, ela resolve-se com injeção de dinheiro direto nas empresas, caso contrário estaremos a engrossar os números do desemprego", disse, lembrando que estão suspensas as regras do défice.

O PAN faz ainda saber que é importante que o Estado controle o preço de alguns bens que têm sido inflacionados nos últimos tempos devido ao surto do novo coronavírus. André Silva defende mesmo que, se for caso disso, devem mesmo ser fixados preços para venda destes bens.



"Importa que o estado, através dos seus órgãos, possam fazer esse controlo. É desejável fixar preços se for o caso", frisou.



O Governo apresentou um elevado pacote de medidas para combater os efeitos do impacto do surto da Covid-19 na economia.