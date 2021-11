PAN deve votar contra orçamento do governo regional dos Açores

© Pixabay

Por TSF 19 Novembro, 2021 • 07:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O deputado do PAN nos Açores, Pedro Neves, garante à TSF que vota contra o plano e o orçamento do governo regional, embora acredite que o documento vai ser aprovado. São declarações que levantam o véu dos bastidores da negociação, no dia em que se aguarda a clarificação do sentido de voto do Chega.

"Não é só unicamente por causa das agendas mobilizadoras e pela falta de confiança e capacidade do governo que não tem demonstrado algum profissionalismo nem transparência, mas sim também pelo orçamento em si que não favorece as pessoas, mas favorece mais as empresas do costume. Por isso, o PAN vai quase de certeza votar contra. Fica só a faltar a votação da comissão, mas depois de ter falado com vários colegas, vários pares, é também a vontade dos meus colegas", sustenta.

Caso o Chega acabe por chumbar o orçamento, o PAN garante que não será a boia de salvação do governo açoriano.

"Vendo este quadro que nós temos, este xadrez político, e mesmo depois de ter pedido para o PAN salvar o Governo, como se fosse um jogador suplente, o PAN não serve para isso. O PAN é um partido sério. O PAN não vai mudar só porque os outros partidos mudam. O PAN já tinha veiculado minimamente o seu sentido de voto e não vamos mudar apenas para salvar o governo", remata.