PAN diz que mensagem de Costa deixou de fora respostas a desafios do país

Inês Sousa Real © António Cotrim/Lusa

Por Lusa 26 Dezembro, 2022 • 06:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A porta-voz do PAN considerou no domingo que na mensagem de Natal do primeiro-ministro faltaram respostas para os "múltiplos desafios" que o país enfrenta, nomeadamente as alterações climáticas.

"No discurso do primeiro-ministro ao país nesta noite de Natal ficou de fora a ação para dar resposta aos múltiplos desafios que o país enfrenta", afirmou Inês Sousa Real, numa mensagem divulgada às redações.

"Não há futuro" se não houver um "combate efetivo às alterações climáticas" e para isso, completou a deputada única do partido no parlamento, é preciso fazer uma "transição energética coerente" e avançar para uma "economia verde".

Inês Sousa Real acusou o executivo socialista de deixar "para trás" os jovens e exortou-o a avançar com "medidas concretas que garantam e protejam os seus direitos", nomeadamente o direito à habitação e a uma profissão com um salário digno.

A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza recordou que o Plano de Recuperação e Resiliência representa a possibilidade de o país concretizar as reformas estruturais necessárias.

O primeiro-ministro considerou hoje, na sua mensagem de Natal, que há razões para os portugueses terem confiança, apesar do cenário de incerteza internacional, salientando que a trajetória de redução do défice e da dívida coloca Portugal "ao abrigo das turbulências do passado".

Para o líder do executivo, as três palavras que melhor exprimem o que se deseja nesta época do ano são a paz, a solidariedade e a confiança.

Na sua perspetiva, há razões para os portugueses terem confiança.

"Confiança é o que o nosso país nos garante hoje, quando tanta incerteza nos rodeia no cenário internacional. Confiança no futuro, pelo que estamos a fazer no presente", defendeu.

Segundo António Costa, a solidariedade com que os portugueses têm conseguido, "em conjunto, e lado a lado, enfrentar os desafios que os tempos exigentes colocam", dá "confiança na mobilização de todos em torno dos desafios estratégicos: reduzir as desigualdades, acudir à emergência climática, assegurar a transição digital e vencer o desafio demográfico".