PAN elogia "sensatez" de boas-vindas para Lula mas não se opõe a participação na sessão do 25 de Abril

Inês Sousa Real © Leonardo Negrão / Global Imagens

Por Carolina Rico 01 Março, 2023 • 14:17

O PAN está satisfeito com a solução encontrada para receber Lula da Silva numa sessão solene de boas-vindas na Assembleia da República.

A polémica levantada pela proposta Lula da Silva pela ida de Lula da Silva ao Parlamento durante a sua visita a Portugal em Abril não deve melindrar as relações entre Portugal e o Brasil, defendeu Inês Sousa Real em declarações aos jornalistas.

"Este incidente não deve, de forma alguma, pôr em causa a relação institucional entre os dois Estados. Deverá, "acima de tudo, prevalecer aquela que é a boa relação com o nosso país irmão, porque estamos a falar de um Chefe de Estado que representa precisamente este povo que tanto temos respeitado e acarinhado."

Para o PAN, organize uma sessão solene de boas-vindas para receber Lula da Silva no Paramento "é da mais elementar a sensatez", mas o partido também não se opõe a que o Presidente do Brasil "venha a ter disponibilidade para assistir às cerimónias do 25 de Abril., diz Inês Sousa Real.