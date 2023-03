Por Lusa 28 Março, 2023 • 14:11 Partilhar este artigo Facebook

A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) referiu esta terça-feira que o ataque no Centro Ismaelita em Lisboa parece ser "um ato isolado", mas salientou a importância de uma "sociedade tolerante, de respeito pelo próximo".

Numa mensagem em vídeo enviada à imprensa, Inês Sousa Real começou por expressar solidariedade às famílias das duas vítimas mortais deste ataque ocorrido em Lisboa, "bem como à comunidade ismaelita".

A deputada única realçou que não se sabe ainda quais "as motivações que estiveram por detrás deste ataque" e que, "ao que tudo indica, terá sido um ato isolado".

Para a líder do PAN é "fundamental deixar que a investigação corra o seu rumo e que sejam as autoridades competentes a pronunciarem-se sobre o mesmo nesta dimensão".

"No entanto, em qualquer ato criminoso, está sempre presente uma intolerância que não devemos aceitar e que repudiamos, pelo que nunca é demais relembrar a importância de sermos uma sociedade tolerante, de respeito pelo próximo, independentemente das diferenças que possamos ter, quer do ponto de vista cultural, religioso, social, entre outras dimensões da nossa vivência em sociedade", conclui na mensagem.

Duas pessoas morreram esta terça-feira de manhã no Centro Ismaelita em Lisboa após um ataque com uma arma branca e o suspeito foi detido, disse à agência Lusa fonte policial.

O incidente deixou ainda vários feridos, dois dos quais em estado grave, segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Na sequência do ataque, foi detido um suspeito, de acordo com fonte oficial da PSP, que avançou também que a situação está atualmente controlada.

O Presidente da República apresentou hoje "sinceros pêsames" ao representante diplomático do príncipe Aga Khan pelo ataque no Centro Ismaelita em Lisboa, referindo que "as primeiras indicações apontam para um ato isolado".

Também o primeiro-ministro já manifestou pesar pelas duas vítimas mortais na sequência deste ataque e considerou prematuro antecipar motivações "deste ato criminoso".

Em declarações aos jornalistas momentos antes de discursar nas Jornadas Parlamentares do PS, em Tomar, distrito de Santarém, António Costa expressou à comunidade ismaelita, às famílias das vítimas, a sua solidariedade e pesar.