PAN pede licença paga de dez dias para as vítimas de violência doméstica

A proposta deverá ser debatida na discussão do Orçamento do Estado na especialidade © Artur Machado/Global Imagens

Por Paula Dias com Rita Carvalho Pereira 07 Janeiro, 2020 • 08:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PAN (Pessoas-Animais-Natureza) quer que as vítimas de violência doméstica recebam dez dias de licença paga, para poderem reorganizar as suas vidas e afastarem-se dos agressores.

O tema foi levado a uma audição parlamentar com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, esta segunda-feira. A ministra não se comprometeu, para já, com a aprovação da medida, afirmando que é preciso avaliar primeiro o impacto e a viabilidade da mesma, mas o PAN assegura que o tem visto abertura do Governo para acolher a proposta no Orçamento do Estado deste ano.

A questão deverá ser debatida na discussão do Orçamento do Estado na especialidade, e, em declarações ao Diário de Notícias , a líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, garantiu que vai "trabalhar para ver a medida aprovada".

A jornalista Paula Dias explica a proposta apresentada pelo PAN 00:00 00:00

O PAN considera essencial que as vítimas de violência doméstica tenham direito a estes dez dias de licença remunerada, para que possam "reorganizar a sua vida e afastarem-se do agressor, podendo ausentar-se do trabalho sem perda dos direitos laborais".

De acordo com a proposta do partido, a licença em causa seria obtida junto da Segurança Social, logo que declarado o estatuto de vítima.

Além das vítimas de violência doméstica, o objetivo do PAN é que este regime seja também aplicado a vitimas de violação.