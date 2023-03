PAN pergunta ao Governo o que está a fazer para evitar mais mortes de lobos-ibéricos

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens (arquivo)

O PAN questionou o ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre os dois lobos-ibéricos encontrados mortos na semana passada para saber que medidas serão adotadas para evitar mais mortes de animais desta espécie.

No requerimento divulgado esta segunda-feira, a deputada única do PAN questiona o Governo, através da Assembleia da República, sobre que medidas serão adotadas "para travar a morte de mais exemplares de lobo ibérico" e "reforçar a proteção desta espécie, cujo estatuto não pode continuar no papel, mas carece de medidas efetivas que evitem a sua extinção".

Inês de Sousa Real quer saber "quais as diligências efetuadas pelo ministério na sequência da morte de mais dois animais desta espécie em perigo de extinção".

A porta-voz do partido Pessoas-Animais-Natureza pergunta ainda ao ministro Duarte Cordeiro pelos "resultados dos processos abertos em 2021 e 2022 relacionados com o abate de lobo ibérico em Portugal", nomeadamente se "foram identificados responsáveis e causas para o abate e promovida respetiva participação criminal".

A líder do PAN lamenta que, apesar de o lobo-ibérico ser "uma espécie estritamente protegida", vários "têm sido encontrados mortos nas regiões do Parque Nacional da Peneda Gerês e na região de Trás-os-Montes nos últimos anos, sem que sejam conhecidos os resultados das investigações ou a detenção dos responsáveis pelos crimes".

"O número de abates desta espécie deve merecer preocupação do Estado no sentido de investigar e apurar responsabilidades, além de adotar medidas urgentes para travar o abate de mais exemplares naquela região, tal como o PAN propôs e foi rejeitado pela maioria parlamentar do PS na Assembleia da República", salienta.

Dois lobos-ibéricos, animal protegido, foram encontrados mortos na quinta-feira nos concelhos de Montalegre e dos Arcos de Valdevez, estando o Ministério Público a investigar, disse à agência Lusa o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

"As circunstâncias em que ocorreram as mortes dos dois animais ainda vão ser apuradas. Não aparentando, contudo, haver qualquer relação entre elas", refere o ICNF.

Fonte policial revelou à Lusa que "apareceu morto com um tiro" o lobo-ibérico encontrado no concelho de Montalegre.

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) lembra que em Portugal, "o lobo-ibérico (Canis lupus signatus) é, desde 1989, uma espécie estritamente protegida, quer por via de legislação europeia (Convenção de Berna e Diretiva Habitats), quer por via de legislação nacional (Lei nº90/88, de 27 de abril e Decreto-Lei nº54/2016, de 25 de agosto)".