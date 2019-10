PAN preocupado com a entrada da extrema-direita no Parlamento

© Carlos Costa/Global Imagens

O Partido Pessoas-Animais-Natureza, um dos grandes vencedores da noite eleitoral, está preocupado com a entrada do Chega no Parlamento. Em declarações na Manhã TSF, a deputada Inês Sousa Real vincou que o PAN vê com preocupação o crescimento de forças de extrema-direita. "Com esse [partido] não teremos pontes de diálogo", disse a deputada que fará parte do grupo parlamentar do PAN, que conseguiu eleger 4 deputados.

Manhã TSF em direto Acompanhe a Manhã TSF em direto das escadarias da Assembleia da República

Nesta entrevista, Inês Sousa Real explicou que o PAN irá continuar o trabalho que desenvolveu na última legislatura, agora de uma forma reforçada. As grandes prioridades passam pelas alterações climáticas, algo que a nova deputada quer ver inscrito no próximo Orçamento de Estado.

Além das alterações climáticas, o PAN quer erradicar a pobreza. "Vamos ter de olhar para o Orçamento de Estado e ver em que medida é que vai colmatar este tipo de situações que para nós é prioritário. Combate à pobreza e retirarmos pessoas que estão em extrema vulnerabilidade nas ruas", disse.