PAN prepara-se para ouvir bases do partido e não exclui realização de congresso

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN © José Sena Goulão/EPA

Por Judith Menezes e Sousa 06 Fevereiro, 2022 • 13:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de ter perdido o grupo parlamentar, ficando com apenas uma deputada, a direção do PAN prepara-se para ouvir as bases do partido, por todo o país, e não exclui a eventual realização de um congresso.

A Comissão Política Nacional do PAN esteve ontem reunida para analisar os resultados eleitorais que considera não espelhar o trabalho desenvolvido.

Por uma larga maioria dos membros da direção foi decidido ouvir todas e todos os filiados pelo país, quer sobre os resultados das legislativas, quer sobre "as especificidades territoriais".

Depois desta auscultação poderá ser decidido convocar um eventual congresso.

Nos últimos dias, o antigo líder André Silva e a atual direção de Inês Sousa Real têm trocado críticas sobre o mau resultado eleitoral e a estratégia do PAN.