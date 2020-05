PAN quer lay-off simplificado mais abrangente até ao final do ano

© António Cotrim/Lusa

Não há garantias, mas há "sinalizações" e interesse do governo em três propostas do PAN. É André Silva quem o diz à saída da reunião com o primeiro-ministro, referindo-se à extensão do lay-off, à regulação do teletrabalho e ao reforço do Fundo Social Municipal.

O porta-voz do PAN sublinha que é importante "que o mecanismo de lay-off seja prolongado no tempo até ao final do ano", mas não só: "deve ser alargado a pessoas que estejam em período experimental, a contrato a termo ou a estagiários". André Silva justifica este alargamento com o facto de serem pessoas que "podem estar na linha da frente de despedimentos ou de perda de rendimento".

De acordo com André Silva é também importante que seja regulado o teletrabalho e, nesse sentido, promete já a apresentação de propostas de alteração à lei laboral "no sentido de reforçar garantias" a empregadores e trabalhadores. Nota o deputado que "devemos aproveitar a pandemia e a crise sanitária que vivemos para criar novas realidades de trabalho à distância que sejam permanentes e duradouras".

"O teletrabalho oferece vantagens enormes, não só ao nível da produtividade e da gestão da vida familiar, mas também no retirar pessoas às horas de ponta e ao uso do transporte individual", nota André Silva que levou ainda à reunião com António Costa a necessidade de reforçar o Fundo Social Municipal para que sejam auxiliadas as necessidades mais básicas de populações em situação de carência.

Estas propostas vão chegar de forma mais detalhada ao governo até ao final da semana, por solicitação do próprio Executivo. André Silva sublinha que o governo sinalizou estas medidas como "propostas a serem estudadas e discutidas", mas ainda não as dá por garantidas. "Sabemos que muitas vezes o governo sinaliza como boas as propostas e depois não as adota", lembra o porta-voz do PAN.