PAN quer reforço de meios para a PJ e Ministério Público

O porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) defendeu esta segunda-feira, no Porto, um reforço de meios para a Polícia Judiciária e Ministério Público, por forma a tornar mais eficaz o combate à corrupção no país.

André Silva, que falava após uma visita à Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ), vincou que aquilo que ouviu confirmou o que o seu partido tem vindo a dizer, nomeadamente a falta de meios "na investigação do crime em Portugal", especificamente no combate aos crimes mais complexos, como a corrupção.

"[Na diretoria do norte] os peritos informáticos deveriam ser o dobro, deviam existir mais 50 inspetores do que aqueles que existem. Durante os últimos cinco anos não entrou nenhum inspetor, saíram centenas deles e a média de idade dos inspetores é acima dos 50 anos, para além da falta de outros meios, nomeadamente o parque automóvel que é obsoleto", realçou.

Segundo o deputado, faltam meios para a PJ e o Ministério Público serem mais eficazes na investigação de crimes económicos.

Após a visita à Diretoria do Norte da PJ, o cabeça de lista do PAN por Lisboa fez uma ação de campanha na Rua de Santa Catarina, no centro do Porto, acompanhado pela cabeça de lista do partido por aquele distrito, Bebiana Cunha.

Durante a ação, houve quem dissesse que gostava "mais de carne de vaca" do que do PAN, mas também vozes de apoio ao partido, elogiando o trabalho feito nos anteriores quatro anos, bem como o facto de André Silva ser portista ou de ser "ainda mais simpático ao vivo" do que na televisão.

Se durante a manhã lhe pediram para fazer frente à 'geringonça' e anuiu, o porta-voz do PAN ouviu à tarde o apelo de um cidadão do Porto para ajudar a atual solução parlamentar de apoio ao Governo a continuar.

"É importante, mas é preciso ir mais além", respondeu André Silva.

Da ação de rua no centro do Porto, o dirigente do PAN saiu de confiança redobrada de que o partido será capaz de eleger pelo menos um deputado por este círculo eleitoral e alargar a sua representação no parlamento.

"Não tenho dúvidas de que vamos reforçar [a representação]", asseverou.