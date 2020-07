© Pedro Rocha/Global Imagens

O PAN vai abster-se na votação final global do Orçamento Suplementar apresentado na sequência da pandemia de Covid-19, mantendo o sentido de voto da generalidade, e justificou que o documento não dá "as respostas todas".

"Porque, de facto, entendemos que este orçamento, de uma forma geral, vem dar respostas, mas não vem ainda dar as respostas todas, o PAN abster-se-á nesta votação final global", afirmou a deputada Bebiana Cunha.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa, a deputada destacou as propostas apresentadas pelo PAN no debate de especialidade, e que foram aprovadas.

Na mesma linha do PAN, PSD e Bloco de Esquerda já anunciaram que se vão abster na votação final global do Orçamento Suplementar. Por outro lado, PCP e PEV vão votar contra o documento do Governo.

Na generalidade, só a bancada do PS votou a favor, mas PSD, BE, PCP, PAN, PEV e a deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira, abstiveram-se na votação do documento, que se destina a responder às consequências económicas e sociais provocadas pela pandemia de Covid-19.