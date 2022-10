PAN vai abster-se na votação na generalidade do OE2023

Inês de Sousa Real, deputada e líder do Pessoas-Animais-Natureza © Tiago Petinga/Lusa

Por Carolina Rico 27 Outubro, 2022 • 09:38

O PAN vai vai abster-se na votação na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2023, debatida esta quinta-feira na Assembleia da República.

"Este não é um Orçamento PAN", afirmou Inês Sousa Real esta manhã no Parlamento, defendendo que o seu partido "tem a responsabilidade de fazer avançar as suas causas, o seu programa político e as preocupações dos seus eleitores".

"O que o PAN não faz nem fará é deitar a toalha ao chão e desistir da oportunidade que a generalidade nos dá."

Por outro lado, admite, é uma proposta com alguns avanços, como o aumento do valor para combater a pobreza energética, mas onde continuam a faltar medidas fulcrais, como o passe gratuito para os transportes públicos.

A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza anunciou que a Comissão Política Nacional do partido "decidiu por unanimidade" a abstenção na generalidade, "face aquele que é o balanço da execução de 2022, mas também à abertura que foi sinalizada por parte do Governo para negociar na especialidade".

Tudo pode mudar caso as negociações não avancem. "Não termos qualquer pejo em votar contra este orçamento" na especialidade, assegura Inês Sousa Real.

Até ao momento anunciaram o voto contra na generalidade PSD, PCP, Chega, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, enquanto o Livre tenciona abster-se, mas o documento tem aprovação garantida pela maioria absoluta do PS.



Após o debate e votação na generalidade, a proposta segue para a fase de especialidade e tem votação final global agendada para 25 de novembro.