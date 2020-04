Pandemia é o "maior desafio dos últimos 45 anos". Estado de emergência renovado

Marcelo Rebelo de Sousa anuncia renovação do estado de emergência © Miguel Figueiredo Lopes/Lusa

O Presidente da República anunciou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, até ao dia 17 de abril. Numa comunicação ao país, a partir do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "este será o maior desafio dos últimos 45 anos" para o país e para os portugueses.



"Uma vez mais, tivemos todos os órgãos de soberania, unidos e solidários, como unidos e solidários têm estado os portugueses, nas suas casas, no trabalho, na coragem serena a enfrentar a pandemia, sabendo que este vai ser o nosso maior desafio dos últimos 45 anos, por que nos ultrapassa na sua origem e seu fim", disse o chefe de Estado.

Marcelo avisou que esta crise afeta a "vida e a saúde", alertando que "os efeitos económicos e sociais serão mais profundos e mais duradouros do que as crises mais longas que já vivemos". "Agrava brutalmente a pobreza dos mais pobres, as desigualdades dos mais desiguais, as exclusões dos mais excluídos."

Nesta declaração ao país, o chefe de Estado enumerou as quatro fases da saúde, frisando que o país já passou a "altura em que foi preciso evitar contágio".

A segunda fase será a das próximas semanas, "em que se tenta manter a consolidação do surto e gerindo a subida de doentes carecidos de internamento" e a terceira aquela em que será preciso "inverter tendência do crescimento de casos, mas ainda enfrentando números exigentes".

Numa quarta pretende-se controlar "forma consistente o surto, com progressiva estabilização".

"Ganhámos a primeira batalha, adiámos o pico", afirmou, "ganhámos tempo", acrescentou. "Agora temos de ganhar a segunda fase, temos de consolidar moderação do surto com números que vão subir muito em números absolutos."



"Na Páscoa não troquemos uns anos por uns dias em família"

Marcelo Rebelo de Sousa admite que "tem sido um momento radical" na vida dos portugueses e pede solidariedade no período da Páscoa. "Por muitas razões para que haja para ansiedade, nesta Páscoa não troquemos uns anos por uns dias em família", alertou.

Assim, o chefe de Estado pede aos compatriotas que "entendam as restrições severas que adotaremos para Páscoa".

O Presidente da República anunciou que "proteger os grupos de maior risco" é uma das prioridades do caderno de encargos para "ganhar a segunda fase", acrescentando que é preciso "utilizar com bom senso e rigoroso critério de abertura do caso do estado de emergência nos sistemas prisionais".

Por fim, Marcelo reiterou que haverá uma reavaliação do encerramento das escolas na próxima semana.



A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira o decreto presidencial que prolonga o estado de emergência com os votos da favor do PS, PSD, BE, CDS-PP e PAN, enquanto o PCP, PEV, Chega e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira abstiveram-se.

O decreto do Presidente da República clarifica a restrição ao direito de resistência e abrange a área da educação, prevendo a imposição de aulas à distância, estende a suspensão do direito à greve aos "serviços públicos essenciais", admite "limitações aos despedimentos" e "medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de determinados produtos".

O texto presidencial permite também que sejam tomadas medidas excecionais e urgentes de proteção dos reclusos e de quem exerce funções nas prisões, tendo o chefe de Estado salientado que, em relação ao anterior decreto, fez um aditamento respeitante "à adoção de medidas urgentes para proteção dos cidadãos privados de liberdade, especialmente vulneráveis à doença Covid-19 de harmonia com a exortação contida na mensagem da alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, de 25 de março".

Na exposição de motivos do diploma que seguiu para o parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que o estado de emergência e as medidas que este permitiu adotar tiveram "efeitos positivos" no combate à propagação da covid-19, mas que "é indispensável" a sua manutenção.

O decreto renova o estado de emergência por novo período de 15 dias, a vigora até às 23:59 do dia 17 de abril.