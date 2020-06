Pandemia em Lisboa, o paraministro e aumentos na função pública. O debate em Almoços Grátis

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão © Jorge Amaral/Global Imagens

Por Anselmo Crespo e Catarina Maldonado Vasconcelos 03 Junho, 2020 • 12:56

No rescaldo do acentuar da transmissão do novo coronavírus na Área Metropolitana de Lisboa e das últimas decisões sobre um plano de recuperação em que Costa e Silva terá um papel de protagonismo, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, explica à TSF os planos do Executivo para recuperar a Economia do país.

Em cima da mesa estão também temas como a violência policial e as manifestações nos Estados Unidos da América e o futuro da função pública em Portugal: ainda é possível falar de aumentos na função pública?