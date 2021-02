Pandemia provocou quebra de 56% na procura de transportes públicos

© António Cotrim/Lusa

Por TSF 03 Fevereiro, 2021 • 14:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pandemia de Covid-19 provocou uma quebra de 56% na procura dos transportes públicos em Portugal, revelou esta quarta-feira, no Parlamento, o ministro do do Ambiente

Questionado sobre casos de excesso de lotação a certas horas, João Pedro Matos Fernandes, que falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, mantém que a oferta foi a mesma e que eventuais casos de sobrelotação foram episódicos.

Ministro do Ambiente faz o retrato da oferta e procura nos transportes públicos. 00:00 00:00

"A pandemia de Covid-19 teve um impacto enorme nas operações das empresas de transporte coletivo", reconheceu o ministro, que realça o contraste entre o crescimento da procura em 13% "até ao final de fevereiro de 2020" e a redução em 56% "entre março e dezembro", com especial impacto no Metro de Lisboa.

"Durante 2020, a oferta de transporte público só diminuiu em 3%, sobretudo por causa da quebra de serviços em abril e maio", garantiu o governante. "Apesar de episodicamente poder ter circulado uma carruagem mais cheia, a oferta superou largamente a procura, tendo sido possível assegurar a segurança das operações de transporte."

Esta quebra na procura levou, disse o ministro, à duplicação do apoio às empresas de transportes públicos através do Fundo Ambiental.