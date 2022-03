Papel de Santos Silva "importante" para combater "tentações de abuso" da maioria absoluta

A lider parlamentar do PCP, Paula Santos © Lusa

O PCP defende que o papel do presidente da Assembleia da República é muito importante no quadro de um Governo com maioria absoluta, fazendo referência "às tentações de abuso que já são habituais" com um executivo maioritário.

A deputada Paula Santos lembra que o Parlamento tem um trabalho para dar respostas que melhorem as condições de vida do povo português. "A realidade do nosso país é marcada pelos baixos salários e pensões, o aumento do custo de vida. Os salários não chegam até ao final do mês, as contas ficam por pagar", avisa a deputada.

"Cá estamos para travar o aumento do custo de vida, da especulação dos preços dos combustíveis, o aumento dos bens de primeira necessidade", disse.