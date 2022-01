Papões, tralha ideológica e arranjinhos entre PS e PSD. Recados e luta pelo voto útil no 5.º dia de campanha

Costa continua de olho na maioria absoluta, Rodrigues dos Santos mira o alvo dos "arranjinhos" entre a direita e a esquerda, a CDU ataca a ideia do voto útil. Acompanhe aqui as declarações e momentos mais marcantes, neste balanço de cinco dias de campanha para as legislativas.