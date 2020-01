Para travar "milagre da multiplicação", PS e BE querem limitar votos em plenário

Regras dos votos em plenário vão mudar © Miguel A. Lopes/Lusa

Quarenta e dois votos de pesar, condenação, saudação e outros temos demoraram 43 minutos a ser votados pelos deputados na sessão plenária do dia 12 de dezembro. O sucedido levou Ferro Rodrigues a pedir à comissão de Assuntos Constitucionais, com urgência, que as regras fossem alteradas.

Os deputados concordam e para travar o "milagre da multiplicação de votos", como lhe chamou José Manuel Pureza, discutem a possibilidade de os votos serem submetidos ao regime dos projetos e propostas de resolução ou de uma limitação do número de votos discutidos ou votados em plenário.

O PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Iniciativa Liberal acreditam que os votos - exceto os de pesar - devem baixar à comissão competente para serem discutidos e votados. Porém, ao contrário do partido representado no Parlamento por João Cotrim Figueiredo, os socialistas e bloquistas acreditam que é preciso limitar o número de votos que chegam a plenário.

Como tal, o PS propõe que os deputados ou grupos parlamentares que têm até cinco representantes tenham direito a votar ou discutir um voto por sessão legislativa. "Até 15 deputados" seria possível discutir dois votos, "até um quinto do número de deputados" com três votos e "um quinto ou mais do número de deputados" com quatro votos por sessão legislativa.

Já o Bloco de Esquerda aumenta bastante a possibilidade de os deputados apresentarem votos que cheguem a plenário. Os deputados únicos teriam direito a três votos por cada sessão legislativa, enquanto PS e PSD, por exemplo, teriam direito a 35 e 27 votos, respetivamente.

O Iniciativa Liberal acredita que "a solução não passa por limitar o número de votos" e propõe que "qualquer voto que não seja subscrito por mais de um grupo parlamentar ou deputado único seja apreciado na comissão parlamentar competente" antes de ser discutido e votado em plenário. Proposta idêntica tem o PCP que pretende que os votos em causa sejam submetidos ao regime dos projetos e propostas de resolução.

O PSD ainda está a ponderar, mas pretende uma solução que resolva o problema sem privar os deputados de apresentar votos e que consiga equilíbrio e bom senso.

A comissão de Assuntos Constitucionais vai discutir o tema esta sexta-feira, depois de já ter decidido sobre os direitos dos deputados únicos representantes de partidos.