Parlamento aprova eutanásia, Marcelo testemunha a pedido de Costa e outros destaques TSF

O Parlamento confirmou, esta sexta-feira, o diploma que regula a morte medicamente assistida, com 129 votos a favor e 81 votos contra.

Ana Gomes, uma das vozes mais críticas e incomodas dentro do PS, afirma que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP vai trazer "muitas questões embaraçosas para o primeiro-ministro". A antiga deputada defende ainda que António Costa não tem qualquer ímpeto reformista, que dentro do Governo está cada um por si e nada fez com a maioria absoluta.

O ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa vai mover uma ação cível contra o primeiro-ministro para que este se "retrate publicamente" de "afirmações injuriosas", chamando como testemunha o Presidente da República, revelou esta sexta-feira o próprio à Lusa.

Por sua vez, Marcelo Rebelo de Sousa disse ter "a obrigação de colaborar com a justiça" e aceitou o pedido de António Costa para ser testemunha no processo que este moveu contra o antigo governador do Banco de Portugal.

A marcar a atualidade está também a divulgação da agenda das audições na CPI à TAP por Lacerda Sales. João Galamba vai ser ouvido já na próxima quinta-feira e o seu antigo adjunto na quarta-feira.

Ainda na ordem do dia, o chefe de Estado português alertou, esta sexta-feira, durante o Fórum da Sustentabilidade e Sociedade, para a importância da sustentabilidade e das desigualdades sociais e económicas, elogiando, ao mesmo tempo, o professor bengalês Muhammad Yunus, vencedor do Prémio Nobel da Paz em 2006.

Momentos antes, Muhammad Yunus defendeu que "se queremos erradicar a pobreza temos de mudar o sistema".

O encerramento da iniciativa do Global Media Group, em parceria com a Galp, CGD, Fundação INATEL, Grupo BEL e Câmara de Matosinhos pode ser acompanhado em direto no site da TSF.