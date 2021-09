Parlamento aprova mudança de Tribunal Constitucional e Supremo Tribunal Administrativo para Coimbra

A Assembleia da República © Manuel de Almeida/Lusa

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira na generalidade, com os votos a favor do PSD, CDS, Iniciativa Liberal e oito deputados do PS, o projeto social-democrata para transferência da sede do Tribunal Constitucional e Supremo Tribunal Administrativo para Coimbra.

O projeto de lei do PSD baixou à primeira comissão com as abstenções da maioria da bancada socialista, do PCP, Bloco de Esquerda, Verdes, das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues e com os votos contra do Chega e PAN.

Em declarações à TSF, o deputado socialista Ascenso Simões, um dos oito que contrariou a maioria da bancada parlamentar do PS, defendeu que os portugueses estão cansados do centralismo de Lisboa.

"Temos cada vez mais gente a decidir no país que conhece mais capitais europeias do que capitais de distrito", lamenta Ascenso Simões, que fala mesmo de um "movimento subterrâneo" dentro do PS que "contesta o empenho e determinação do primeiro-ministro em promover a descentralização".