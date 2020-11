Parlamento aprova novo estado de emergência. Conheça as restrições impostas

O parlamento aprovou o projeto de decreto do Presidente da República que declara o estado de emergência © Igor Martins/Global Imagens

Por Cátia Carmo com Catarina Maldonado Vasconcelos 06 Novembro, 2020 • 17:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O parlamento aprovou, esta sexta-feira, o projeto de decreto do Presidente da República que declara o estado de emergência em Portugal entre 9 e 23 de novembro, para permitir medidas de contenção da Covid-19.

O decreto foi aprovado com os votos de PS e PSD, que juntos somam mais de dois terços dos deputados, e também do CDS e da deputada Cristina Rodrigues. O PCP, por sua vez, manifestou-se claramente contra um novo período de estado de emergência, tal como o Iniciativa Liberal, que contesta este quadro jurídico e o PEV, que manifestou muitas dúvidas sobre esta matéria. Quem também não ficou convencida e votou contra foi a deputada única Joacine Katar Moreira.

Já o Bloco de Esquerda absteve-se, considerando que o instrumento é desnecessário. O mesmo sentido de voto tomado pelo PAN e Chega, que recusa um novo confinamento geral, não contemplado no diploma.

O PS justificou o seu sentido de voto com o facto de o país estar a enfrentar uma das "fases mais críticas" no combate à pandemia, não podendo, por isso, "dispensar a adoção de medidas mais robustas". Rui Rio, líder do PSD, que também votou a favor da aprovação do documento, não esquece a pressão "enorme" de que o Serviço Nacional de Saúde está a ser alvo, refere a "possibilidade de vir a não poder dar resposta concreta" às necessidades dos portugueses e sublinha que "não há margem de manobra para retóricas estéreis".

BE abstém-se para "que não falte ao Governo um mecanismo para responder à pandemia"

Catarina Martins, por sua vez, justificou o sentido de voto do BE, em abster-se, para "que não falte ao Governo um mecanismo para responder à pandemia" e também porque foram "retiradas limitações abusivas de direitos sindicais e dos trabalhadores". Mas volta a alertar que "há um país que se sente desamparado".

Já os comunistas votaram contra porque defendem que o estado de emergência não é a forma "adequada" de responder à pandemia e, na voz de João Oliveira, o partido considera que o Governo está a "fazer roteiro para negócio privado na saúde com dinheiros públicos".

O CDS atirou-se a Marcelo Rebelo de Sousa, acusando-o de "falta de exigência" com o executivo, mas votou a favor para que o Governo não deixe "de ter os mecanismos necessários" no combate à Covid-19.

Por terem ficado "por tomar medidas necessárias" para que o país não tivesse chegado a este ponto, o PAN absteve-se, considerando também que o decreto foi "feito à medida do bloco central".

Os Verdes, que se abstiveram nas últimas votações, desta vez votaram contra por entenderem que o executivo não tem defendido o SNS, as escolas nem os transportes públicos e que, por isso, "as pessoas não conseguem objetivamente cumprir as regras de distanciamento social".

O deputado único do Chega, André Ventura, criticou um "estado de emergência socialista" a absteve-se por considerar que só "há novo estado de emergência porque o Governo fracassou", acrescentando que "é preciso tentar que a cura não nos mate com restrições absurdas".

Para o liberal João Cotrim Figueiredo, este novo estado de emergência pisa "várias linhas vermelhas em relação aos direitos individuais dos portugueses", razão que justifica o seu voto contra.

Na altura de Joacine Katar Moreira revelar que votaria contra, a deputada não inscrita afirmou que "não se pode combater a Covid-19 reforçando o sistema capitalista, que é implacável e causador de assimetrias várias".

Por fim, Cristina Rodrigues, ex-deputada do PAN e agora não inscrita, votou a favor, mas exigiu ao Governo garantias de que se vai evitar um novo confinamento total.

As restrições impostas

Circulação pode ser restringida

O chefe de Estado incluiu no projeto de decreto a possibilidade de restringir deslocações tendo em conta três aspetos principais: por zonas, para visar sobretudo os municípios com nível mais elevado de risco (o que poderá acontecer para os 121 concelhos para já incluídos na lista dos que têm mais medidas restritivas até 19 de novembro); de acordo com o motivo que justifica as idas e vindas, com exceção de algumas atividades profissionais, obtenção de cuidados de saúde e assistência social, frequência de escolas e/ou universidades e idas aos estabelecimentos de comércio; períodos do dia e dias da semana (como já tem vindo a ser antecipado, pode ser decidido o impedimento de circulação entre as 23h00 e as 06h00, salvo nos casos excecionais).

Mobilização dos privados em cima da mesa

Outra das salvaguardas do documento presidencial é que a iniciativa privada, social e cooperativa possa ser requisitada pelas autoridades públicas competentes, "preferencialmente por acordo", para utilização dos "recursos, meios e estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde integrados nos setores privado, social e cooperativo, mediante justa compensação, em função do necessário para assegurar o tratamento de doentes com Covid-19 ou a manutenção da atividade assistencial relativamente a outras patologias".

Podem ser mobilizados funcionários públicos imunodeprimidos

"Designadamente servidores públicos em isolamento profilático ou abrangidos pelo regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos" podem ser convocados "para apoiar as autoridades e serviços de saúde, nomeadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa".

Possibilidade de tornar obrigatórios testes e/ou medição de febre no acesso ao trabalho e espaços públicos

Controlos de temperatura corporal, por meios não invasivos, assim como testes de diagnóstico de SARS-CoV-2, podem ser solicitados no acesso ao local de trabalho ou a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos educativos e espaços comerciais, culturais ou desportivos, na utilização de meios de transporte ou relativamente a pessoas institucionalizadas ou acolhidas em estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos prisionais ou centros educativos e respetivos trabalhadores.

Forças Armadas e de Segurança devem auxiliar a Saúde

A realização de inquéritos epidemiológicos, o rastreio de contactos e o seguimento de pessoas em vigilância ativa são atividades que podem requerer a intervenção destas autoridades.

Mas... Não esquecer que há 121 concelhos já visados por limitação de liberdades

Entre as medidas especiais implementadas nestes concelhos destaca-se o dever de permanência no domicílio, exceto para o conjunto de 26 casos de deslocações autorizadas (consultar aqui), em que se incluem aquisições de bens e serviços, desempenho de atividades profissionais, obtenção de cuidados de saúde, assistência de pessoas vulneráveis, frequência dos estabelecimentos escolares, passeio dos animais de companhia, exercício da liberdade de imprensa e deslocações necessárias para saída de território nacional continental.

Nestes territórios todos os estabelecimentos de comércio encerram até às 22h00, exceto restaurantes - onde cada grupo fica limitado a seis pessoas -, que têm de encerrar até às 22h30; serviços de entrega de refeições no domicílio (os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade) que devem fechar à 01h00; equipamentos culturais, que devem encerrar às 22h30; e outras exceções como farmácias, consultórios e clínicas, atividades funerárias e áreas de serviço e postos de abastecimento de combustíveis.

É ainda proibida a realização de eventos e celebrações com mais de cinco pessoas, exceto se pertencerem ao mesmo agregado familiar, e é obrigatório o desfasamento horário, bem como a adoção do regime de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam.