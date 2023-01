Parlamento chumba recurso do Chega sobre eutanásia. Documento segue para Marcelo

© DR

Depois de vários avanços e recuos, o texto final da eutanásia está agora "pronto" a ser enviado para o Presidente da República, depois de os deputados terem chumbado a reclamação do Chega sobre a redação do documento. O recurso foi chumbado, apenas com os votos a favor do Chega, todos os restantes partidos votaram contra.

A 22 de dezembro, o partido de André Ventura anunciou uma reclamação, depois de "três alterações significativas" no texto final que despenaliza a eutanásia. Augusto Santos Silva rejeitou o pedido menos de 24 horas depois, mas o Chega avançou com o recurso para o plenário da Assembleia da República.

O processo ficou em suspenso durante a interrupção dos trabalhos na época natalícia, e voltou à ordem do dia no plenário desta quarta-feira, na primeira reunião depois da pausa.

Na resposta de Augusto Santos Silva, a 23 de dezembro, o presidente do Parlamento explicava que "as questões suscitadas na reclamação em apreço não configuram qualquer novidade".