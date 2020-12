Parlamento chumba suspensão de mandato de André Ventura

André Ventura © Mário Cruz/Lusa

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados deu parecer negativo à suspensão do mandato de André Ventura como deputado na Assembleia da República. O líder do Chega pretendia ser substituído por Diogo Pacheco Amorim durante a campanha para as eleições presidenciais.

A favor da suspensão do mandato votaram três deputados do PS, CDS e PAN. Os restantes deputados do PS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda votaram contra.

André Ventura assume que recebeu com "estupefação" a decisão do Parlamento, apesar do parecer favorável do relator João Almeida. Os deputados decidiram "criar obstáculos e problemas à candidatura presidencial, não compreendem que, com a campanha, o Chega não vai ter representação parlamentar".

Em declarações à SIC Notícias, Ventura criticou os partidos que votaram contra: "Mostra o que muitos partidos no Parlamento entendem do que é o exercício democrático."

O líder do Chega fala em bom senso, e lembra que a lei diz que "ninguém pode ser prejudicado quando se candidata à Presidência da República".

Quanto à situação de João Ferreira e Marisa Matias, que são eurodeputados em Bruxelas e não pediram qualquer suspensão de funções, Ventura reafirma que, na Assembleia da República, é o único deputado do Chega. "Viola o principio da igualdade e do bom senso", disse.

André Ventura garante ainda que, caso a decisão não seja passível de recurso, vai avançar para o Tribunal Constitucional. O candidato presidencial já tinha ameaçado recorrer com caráter de urgência para o Tribunal Constitucional caso o Parlamento indeferisse o seu pedido de suspensão de mandato.

"Era inadmissível que se criasse uma situação de privilégio"

Para o PCP, ser candidato à Presidência da República não é razão para conceder suspensão do mandato de deputado a André Ventura. "A lei está em vigor há 14 anos, houve cinco deputados que foram candidatos e, concordando ou discordando da lei, cumpriram-na. Era inadmissível que se criasse uma situação de privilégio a André Ventura", disse o deputado comunista João Oliveira.

O PSD segue a mesma ordem de ideias, e o vice-presidente André Coelho Lima vai mesmo à letra da lei. "Não se trata de um conceito abstrato, é um conceito concreto e está concretizado no ponto número dois."

O PSD, ainda assim, prometeu uma alteração à lei.

O CDS e o PAN foram os únicos partidos que votaram a favor do pedido de André Ventura. O porta-voz do PAN, André Silva, considera que a comissão teria margem para agir.

"Não permitir esta suspensão, trava o normal desempenho da representação democrática de um partido no Parlamento", afirmou.

No pedido de suspensão, André Ventura invocou ainda o princípio da igualdade no sentido de que "as candidaturas devem ser tratadas de forma igual" na corrida a Belém.