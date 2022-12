Parlamento debate 3.ª feira "suspeitas de corrupção no Ministério da Defesa" a pedido do Chega

O PS chumbou as audições do ministro dos Negócios Estrangeiros e do secretário de Estado da Defesa sobre a investigação "Tempestade Perfeita" pedidas pelo PSD, com o argumento de que o Chega já tinha agendado um debate com Cravinho.