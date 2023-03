"Parlamento é soberano." Gomes Cravinho acredita que visita de Lula será um "sucesso"

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho © Salvatore Di Nolfi/EPA

Apesar da polémica que envolveu a Assembleia da República, o ministro dos Negócios Estrangeiros acredita que a visita de Lula da Silva a Portugal vai ser um sucesso. A garantida foi dada por João Gomes Cravinho, esta tarde, no Palácio das Necessidades, em Lisboa, após um encontro com o chefe da diplomacia angolana.

Questionado pelos jornalistas, Gomes Cravinho não respondeu, contudo, se ficou desagradado com a decisão do Parlamento de não aceitar um discurso de Lula na sessão comemorativa do 25 de Abril, na Assembleia da República.

"O Parlamento é soberano em relação a matérias que se passam no Parlamento", declarou, simplesmente, o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"A visita do Presidente Lula da Silva será, seguramente uma visita com muito sucesso, seja na parte que toca à cimeira propriamente, seja na parte que diz respeito à visita de Estado, e a evocação do 25 de Abril na Assembleia da República também", acrescentou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, tinha anunciado, durante uma visita ao Brasil, que o Presidente brasileiro iria discursar na sessão comemorativa do 25 de Abril no Parlamento, situação que gerou contestação, uma vez que essa decisão ainda não havia sido tomada pela própria Assembleia da República.

O assunto foi, finalmente, discutido em Conferência de Líderes, na última semana, com o Parlamento a decidir que Lula da Silva será recebido numa sessão solene à parte. O Presidente do Brasil deve assistir à cerimónia do 25 de Abril, mas não irá discursar.