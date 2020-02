Parlamento "esteve à altura" e votação foi inequívoca

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues © Pedro Rocha/Global Imagens

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, considerou hoje que o parlamento "esteve à altura" no debate sobre a despenalização da eutanásia, entendendo que a votação foi inequívoca.

"Correu bastante bem. É um debate difícil e muito apaixonado, nalguns casos, mas penso que o parlamento esteve à altura, como já tinha estado há dois anos [na anterior discussão sobre a despenalização da morte assistida", afirmou Eduardo Ferro Rodrigues.

O presidente da Assembleia da República falava aos jornalistas no final da sessão plenária onde foram aprovados na generalidade os cinco projetos para despenalização da morte medicamente assistida.

Ferro Rodrigues, que votou a favor dos cinco projetos, lembrou ainda que os diplomas passarão agora para debate na especialidade, em sede de comissão parlamentar, estimando que demore essa discussão demore "certamente algum tempo".

O projeto do PS foi o mais votado, com 127 votos, 10 abstenções e 86 votos contra, sendo o do BE o segundo mais votado, com 124 deputados a favor, 14 abstenções e 85 contra.

O diploma do PAN foi aprovado com 121 votos, 16 abstenções e 86 votos contra.

O projeto do PEV recolheu 114 votos, 23 abstenções e 86 votos contra, enquanto o diploma da Iniciativa Liberal recolheu 114 votos favoráveis, 23 abstenções e 85 contra.

A votação nominal, um a um, demorou 30 minutos, a exemplo do que aconteceu na votação de 2018.