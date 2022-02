Parlamento Europeu levanta imunidade parlamentar de Álvaro Amaro

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

O Parlamento Europeu decidiu esta terça-feira levantar a imunidade do eurodeputado português Álvaro Amaro (PSD), no quadro de um processo em que o ex-autarca da Guarda é suspeito do crime de prevaricação de titular de cargo político.

O pedido de levantamento da imunidade, transmitido à assembleia europeia em abril de 2021 pelo Tribunal Judicial da Comarca da Guarda, "na perspetiva de iniciar uma ação penal contra o deputado relacionada com um crime de prevaricação de titular de cargo político, alegadamente cometido entre meados de 2007 e meados de 2013", foi hoje aprovado no hemiciclo de Estrasburgo, França, com 684 votos a favor, sete contra e quatro abstenções.

A assembleia indica em comunicado que decidiu seguir a recomendação da comissão parlamentar dos Assuntos Jurídicos e levantar a imunidade do deputado dado a alegada infração não dizer respeito a opiniões ou votos expressos por Álvaro Amaro no exercício das suas funções de deputado ao Parlamento Europeu, para o qual foi eleito em 2019.

Durante a sua audição na comissão parlamentar dos Assuntos Jurídicos, "Álvaro Amaro afirmou não objetar ao levantamento da sua imunidade parlamentar", refere o documento.

O Parlamento Europeu já havia levantado em fevereiro de 2021 a imunidade parlamentar de Álvaro Amaro, igualmente na sequência de um pedido do Tribunal da Comarca da Guarda, no âmbito de um processo referente a suspeitas dos crimes de prevaricação e fraude na obtenção de subsídio para financiamento da festa de Carnaval "Guarda Folia" em 2014.

Em julho do ano passado, o Tribunal da Guarda decidiu não pronunciar o ex-presidente do município, e restantes cinco arguidos, por "falta de provas concretas indiciárias" dos crimes pelos quais estavam indiciados pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra.

Álvaro Amaro, que deixou a Câmara da Guarda quando foi eleito em 2019 para o Parlamento Europeu, está no entanto a aguardar desenvolvimentos de um processo pela adjudicação a uma empresa de construção de contratos de parcerias público-privadas (PPP) para construção de equipamentos, quando era presidente da Câmara de Gouveia, e que também envolve autarcas de Trancoso, Alcobaça, Sabugal e Gouveia.

O ex-autarca da Guarda também aguarda desenvolvimentos no âmbito da operação "Rota Final", de suspeitas de corrupção, tráfico de influências, prevaricação, abuso de poder e participação económica em negócio, no âmbito de uma "investigação que visa esclarecer os termos em que o Grupo Transdev obteve contratos e compensações financeiras com autarquias das zonas Norte e Centro do país".

Questionado pela TSF, o antigo autarca não quis gravar declarações, mas afirmou que considera este caso um absurdo, porque diz respeito a um concurso internacional para uma Parceria Público Privada que nunca seguiu em frente. Por isso, Álvaro Amaro diz sentir-se revoltado, garantindo que tratará de demonstrar que é inocente. Salienta também que foi o próprio que pediu para lhe ser levantada a imunidade parlamentar.

* Notícia atualizada às 12h48