Parlamento: gabinete de crise e suspensão de identificação biométrica devido ao coronavírus

O plano de contingência do Parlamento por causa do novo coronavírus foi aprovado esta terça-feira pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Fero Rodrigues. O documento prevê a criação de um gabinete de crise e o arranque da compra de material de proteção. O plano segue as orientações da Direção-Geral da Saúde.

Outra das novidades que o plano de contingência prevê passa pela suspensão do reconhecimento biométrico, que implicava a colocação do dedo no dispositivo. Voltam, por isso, a ser usados os cartões de identificação.

O documento refere que o objetivo é "preparar a Assembleia da República para gerir o risco de infeção e enfrentar eventuais casos de doença, minimizando a sua transmissão e o seu impacto na Assembleia da República e na comunidade".

Caso surja algum deputado ou funcionário infetado, as reuniões passam a ser feitas por meios eletrónicos. Está, por isso, prevista a compra de computadores e telemóveis para quem não tiver os dispositivos em casa.

A TSF sabe que o Palácio de Belém definiu, igualmente, zonas de isolamento para o caso de aparecerem funcionários infetados com coronavírus.

Veja aqui o documento completo