Parlamento não suspende trabalhos para já, mas faz "ajustamentos"

A Assembleia da República vai continuar a funcionar, pelo menos até à próxima quarta-feira, quando a situação voltar a ser reavaliada.

Até lá apenas se reduz o número de plenários (de três para dois) e o funcionamento das comissões vai acontecer em salas maiores, devido à pandemia da Covid-19.

"Ninguém entenderia por uma questão de preocupação excessiva, para além do normal, que levasse a que se encerrassem já os trabalhos. Vamos continuar até ao limite da possibilidade", disse a porta-voz da conferência de lideres, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha argumentando que "a responsabilidade é uma palavra de ordem em relação ao país, mas ao mesmo tempo, os deputados foram eleitos e são responsáveis por garantir a continuidade do funcionamento do órgão de soberania".

No final da conferência de líderes extraordinária, a porta-voz da conferência de lideres anunciou ainda que na próxima semana será retirado o plenário de quinta-feira, considerado menos relevante, mantendo-se os de quarta e sexta-feira e as comissões marcadas para terça-feira.

Na quarta-feira, além do debate sobre cuidados paliativos proposto pelo PSD, poderá ocorrer o debate dos diplomas aprovados, ontem à noite, pelo Governo com medidas "excecionais" para prevenir e combater o novo coronavírus.

Se o CDS tinha proposto que o Parlamento ativasse a Comissão Permanente, funcionando, de resto, à distância, a porta-voz dos líderes considerou que "o parlamento não pode ser substituído pela Comissão Permanente, que não permite votações"

"Continuaremos a funcionar nos moldes habituais, com alguns ajustamentos", disse Maria da Luz Rosinha, admitindo que apesar de a decisão ter sido "consensual", havia partidos com "outras propostas".

Na última semana os líderes parlamentares "levaram uma incumbência" de reduzir o número de deputados presentes nos plenários. Os deputados "devem estar na assembleia a acompanhar pelo canal parlamento nos seus gabinetes. No momento das votações, dirigir-se-ão ao plenário", adiantou a deputada.

"As comissões e o desenrolar das mesmas ficará um pouco ao cargo dos respetivos presidentes. Se por acaso derem conta que têm matérias que podem ser adiadas, fá-lo-ão, mas fica à responsabilidade de cada presidente", disse ainda.

