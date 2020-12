Máscara obrigatória na via pública por mais três meses

© Annette Monheim/Global Imagens

Está renovada a obrigatoriedade do uso de máscara para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas.

A proposta do PSD foi aprovada apenas com os votos contra dos dois deputados únicos do Chega e da Iniciativa Liberal, merecendo o voto a favor das restantes bancadas.

Na exposição de motivos, o PSD considera que "a manutenção da situação de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19 (...) desaconselham em absoluto o relaxamento das medidas de prevenção e mitigação da transmissão do vírus adotadas, particularmente das mais básicas como a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos"

O Bloco de Esquerda sugeria que para garantir o acesso de toda a população a máscaras certificadas, o Governo, através das instituições e entidades públicas, deveria proceder, "na medida do stock público disponível, à sua distribuição gratuita em espaços e vias públicas", mas a proposta foi chumbada.

A renovação é válida "por um período de mais 90 dias". A anterior lei também tinha sido proposta pelo PSD, e termina a 5 de janeiro.