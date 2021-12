Partido "centralizado" e que não ouve membros. Críticos de Cotrim de Figueiredo sobem ao palco

© Manuel de Almeida/Lusa

Por Francisco Nascimento 11 Dezembro, 2021 • 14:05

Na convenção do partido, quem quiser falar tem apenas dois minutos para a intervenção e, em dois dias, João Cotrim de Figueiredo fala duas vezes, sem limites de tempo.

O militante 1093, Rui Malheiro, que é também conselheiro nacional, queixa-se de que "não é ouvido", nem tem voz na escolha de candidatos.

"O problema desta comissão executiva é isto: falam durante uma hora e meia, e os membros têm dois minutos. Falam mais do que ouvem", apontou.

Os líderes devem ouvir mais os membros, pede Rui Malheiro, e garante que já admitiu a João Cotrim de Figueiredo que o partido "tem muitos problemas".

"Temos realmente muitos problemas internos, e continuamos a tê-lo. Espero que em fevereiro, depois desta batalha das eleições, possamos olhar internamente para o partido", defende.

Outro crítico que subiu ao palco foi José Antunes, que acusa a direção de ter centralizado a Iniciativa Liberal, contra os valores do partido. "A falta de liberdade castra a energia individual das pessoas e leva a resultados inferiores. Em dois anos, ao nível das regras e transparência, fizeram uma revisão estatutária que foi um passo contrário ao liberalismo", disse.

José Antunes garante que "tudo se centralizou" no partido, e pediu mais transparência na escolha dos candidatos aos atos eleitorais.

"Ao nível das pessoas não existiu uma gestão eficaz da entrada dos novos membros, não foi promovido o conhecimento entre os membros, se não nos conhecemos, como podemos reconhecer o mérito? Privilegiaram a propaganda de promoção de certas pessoas, e não se percebe qual o critério", criticou.

Em sentido contrário, Tiago Mayan Gonçalves, antigo candidato às eleições presidenciais, defendeu que as propostas do partido "estão consolidadas como alternativa" aos partidos do sistema, e em menos de dois minutos falou "no enorme sucesso" da IL num curto espaço de tempo.