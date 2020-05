"Passo importante." CDS saúda proposta europeia de fundo de recuperação

O líder parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, durante o debate sobre o pedido de renovação de autorização do estado de emergência, entre outros assuntos relacionados com a crise causada pela covid-19, na Assembleia da República, em Lisboa, 02 de abril de 2020. Em Portugal, segundo o balanço feito no dia 01 de abril, pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registaram-se 187 mortes e 8.251 casos de infeções confirmadas. ANDRÉ KOSTERS/LUSA

