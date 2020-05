Passos, Seguro ou Albuquerque: quem seria um bom candidato à presidência?

Marcelo mantém eventual recandidatura em aberto © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Carolina Rico com Cristina Lai Men 19 Maio, 2020 • 10:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo eurodeputado do Partido Socialista Manuel dos Santos defende que António José Seguro seria um bom candidato às presidenciais de 2021, enquanto representante da "esquerda moderada".

Há ainda outras "figuras excelentes" como Francisco Assis e Passos Coelho que podiam preencher o espaço em aberto no centro moderado, afirma, em declarações à TSF.

Assumindo não ter uma boa relação pessoal com Ana Gomes, Manuel dos Santos considera que a antiga eurodeputada corresponde a um "espetro razoável da opinião pública", sendo "uma pessoa com alguns méritos", mas não contaria com o seu apoio caso assumisse a candidatura.

"Pode ser uma boa candidata, mas seria seguramente uma não tão boa Presidente", ressalva.

Ouça aqui as propostas de Manuel dos Santos 00:00 00:00

Para Manuel dos Santos, António, Costa "esteve muito mal" ao lançar o assunto na Autoeuropa. Foi "deselegante", "despropositado e fora de tempo", condena.

Além disso, as palavras do secretário-geral socialista não mudam nada no panorama político nacional, destaca: "é evidente que há muita gente no PS que apoiará Marcelo Rebelo de Sousa caso ele venha a recandidatar-se."

Esta terça-feira, Miguel Albuquerque surge também no Público como um dos nomes apontados para uma eventual candidatura a Belém. Guilherme Silva, antigo líder parlamentar do PSD, e durante muito anos deputado eleito pelo PSD Madeira, gosta da ideia.

Ouça aqui a proposta de Guilherme Silva 00:00 00:00

Seria uma oportunidade para "fazer ouvir a voz da Madeira", defende: É preciso "um abanão" que desperte a atenção do país face à região autónoma.

Em declarações à TSF, Guilherme Silva diz que apoiaria uma candidatura do atual líder regional da Madeira, mesmo que este não tenha qualquer hipótese de vencer caso Marcelo Rebelo de Sousa se recandidate.

Questionado sobre se Alberto João Jardim não seria um candidato válido, Guilherme Silva explica que "não está com disponibilidade para isso e eventualmente apoiará a candidatura de Miguel Albuquerque".

António Costa reacendeu o debate sobre as presidenciais quando, esquivando-se à polémica com Mário Centeno e o Novo Banco em declarações na Autoeuropa, incentivou Marcelo Rebelo de Sousa a candidatar-se a um segundo mandato .

O desafio foi bola de neve, motivando a antiga eurodeputada Ana Gomes a "refletir" sobre uma candidatura à Presidência da República, Ferro Rodrigues reafirmar que "se as eleições fossem amanhã não hesitaria em votar em Marcelo Rebelo de Sousa" e o próprio Presidente a retomar o tema.

Marcelo foi obrigado a reiterar que é prematuro discutir as presidenciais do próximo ano, argumentando que as eleições não são, neste momento uma prioridade - nem para si mesmo, nem para os portugueses .

André Ventura é, neste momento, o único candidato assumido às às eleições presidenciais de janeiro de 2021.