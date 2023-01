Pateada no Parlamento por comentário misógino de deputado do Chega

Bruno Nunes (à direita na foto) © Lusa

Não é inédito, mas é a primeira vez neste ano de 2022 que todas as bancadas reagem com uma pateada a um comentário misógino lançado pelo Chega. Bruno Nunes disse que Patrícia Gilvaz, deputada da Iniciativa Liberal, tinha expressado uma opinião na tribuna que "envergonhava as mulheres".

Perante um à parte da deputada, Bruno Nunes durante a intervenção diz que "a senhora deputada tem uma dificuldade com as interpretações neste Parlamento". "Mas a si não vou responder, basta ver como envergonha as mulheres de cima daquele púlpito", ataca Bruno Nunes começando a levantar-se o desagrado com o comentário em todas as bancadas e que culmina na pateada quando continua: "digo e repito: alguém que diz que a prostituição é um direito...".

Ouça as declarações de Bruno Nunes no Parlamento. 00:00 00:00

Prontamente, o presidente da Assembleia da República pediu silêncio na sala e dirigiu-se a Bruno Nunes pedindo para fazer "o favor de não usar estas expressões em relação a nenhum dos colegas".

No entanto, o deputado do Chega termina o argumento a dizer que "envergonhar alguém e dizer que alguém envergonha alguém não é ofensa para ninguém". "Sinto-me envergonhado quando alguém defende a prostituição, é um direito que me assiste, não considero que tenha sido sequer uma ofensa para nenhum dos deputados", defende-se.

Acontece que o tema da prostituição nem sequer foi mencionado em nenhum momento deste debate. Fonte da Iniciativa Liberal esclarece à TSF que ter-se-á tratado de um debate de uma petição em junho. Nesse mesmo debate, a deputada Patrícia Gilvaz deu voz à posição do partido de que deve haver "uma regulação saudável" da prostituição.

Bloco de Esquerda sai em defesa da deputada liberal

Antes do encerramento do debate, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda ainda utilizou o tempo que restava ao partido para um ataque ao Chega que mereceu o aplauso das diferentes bancadas.

Acusando Bruno Nunes de "preconceito contra as mulheres", Pedro Filipe Soares sublinhou que o deputado do Chega "não tinha a coragem de dizer que um homem o envergonhava como homem". "Mas eu digo-lhe: envergonhou-me a mim, como homem, o machismo da sua intervenção", vinca.

Pedro Filipe Soares defendeu deputada da IL. 00:00 00:00

"A senhora deputada defende as suas posições e eu posso não concordar com elas, mas respeito-a por quem a elegeu, por quem ela é e por todas as mulheres que ajudam este país a ser melhor, ao contrário do senhor deputado e do Chega", continua o líder parlamentar bloquista.

Para o deputado, a atitude do partido foi vergonhosa e de preconceito "do início ao fim do debate". "Se alguém envergonha não só o Parlamento, não só a classe política, mas o país que deve muito aos imigrantes, que tem em quase todas as famílias pessoas que tiveram de sair do país pela política fascista que vocês defendem, foram vocês. A vergonha deste país é o Chega", conclui Pedro Filipe Soares.